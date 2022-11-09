Многие казахстанцы идут на самоподжог - депутат обратился к Верховному суду

Фото: sud.gov.kz

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин считает, что Верховный суд превратился в закрытое от казахстанцев учреждение.

Быть более открытыми призвали депутаты Мажилиса представителей Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz. Депутат Едил Жанбыршин считает, что Верховный суд стал закрытым учреждением, и это надо исправлять.

"Вы хорошо знаете, в Казахстане во всех регионах есть граждане, которые едут к нам в Астану за правосудием, устраивают пикеты. Пытаются и требуют встречи с судьями Верховного суда. Обращаются и в Парламент. Администрация Президента, Парламент, КНБ, члены Правительства - принимают. Но когда речь идёт о Верховном суде - там нет приёма. Принимают и встречаются с ними только работники аппарата. Ведь многие граждане даже идут на такие крайние меры, как самоубийство, самоподжог и так далее. Такие факты имеют место у нас в стране. В 2016 году был принят кодекс, чтобы не было контактов с населением. Было такое ограничение. Сейчас (Верховный суд - Авт.) превратился в закрытое учреждение. Президент отмечает, что Правительство должно быть открытым, власть должна напрямую работать с населением, с вашей стороны мы этого не видим. Мы должны отрегулировать это на местах. А здесь вы должны принимать граждан, организовывать встречи с населением. Этот вопрос надо решить", - сказал Едил Жанбыршин, обращаясь к председателю судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашиту Жукенову на пленарном заседании Мажилиса.

Абдрашит Жукенов поправил депутата, отметив, что этот вопрос регулируется Конституцией, а не кодексом.

"Они (судьи с участниками процесса. - Авт.) имеют право встречаться только в процессуальных вопросах. Не допускаются встречи (иные. - Авт.). Это является процессуальным контактом, который противоречит законодательству. Потому что есть две стороны дела. Если мы примем одну, то будет недовольна вторая сторона. Возникнут новые проблемы. Должно быть равноправие, и мы должны работать строго в рамках законодательства. Только в зале суда, только в процессе дела могут быть встречи. Не может быть никаких встреч с гражданами", - сказал Абдрашит Жукенов.

Депутат считает это ошибочным мнением. Если граждане обращаются, значит нужно предусмотреть механизм удовлетворения их обращений.

"Они ведь обращаются к вам, вы не принимаете, они вынуждены обращаться к нам. Я считаю, что нет ничего такого сложного, это можно изменить, предусмотреть. Здесь у вас механизм не совсем работает. Здесь мне, кажется, ограничения излишни. Мы должны тесно работать с обществом, населением. Я считаю, это касается и судей. Так как это одна из ветвей власти", - парировал депутат.

Представитель Верховного суда согласился с тем, что это важный вопрос.

"Это общенациональный вопрос. При Генпрокуратуре мы открыли большую общественную приёмную, где принимают участие в работе представители правительства, сотрудники аппарата, советники. Там осуществляется приём граждан. Когда есть необходимость, вносится протест, мы его рассматриваем в суде. Такие механизмы у нас предусмотрены", - сказал Абдрашит Жукенов.

В диалог вмешался спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Вопрос очень правильно поднимается. Вы должны принять такое (судебное. - Авт.) решение, чтобы не было никаких вопросов, ни с какой стороны. А когда есть недовольство или протест, то должен был механизм, чтобы была возможность коллегиального приёма, либо при прокуратуре", - сказал Ерлан Кошанов.

Напомним, сегодня мажилисмены одобрили законопроект по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей. Согласно документу, их предлагают наделить правом рассматривать тяжки дела. Абдрашит Жукенов, выступая с докладом, указал на больший процент оправдательных приговоров присяжными, чем судьями. Он отметил, что присяжные выносят оправдательные приговоры в пять раз чаще, до 10 процентов от рассмотренных дел.