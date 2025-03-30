Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможный рост цен на автомобили после введения новых пошлин. С 2 апреля Вашингтон вводит 25-процентный тариф на импортные машины, а с 3 мая – на автозапчасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

"Мне все равно, поднимут ли они цены, потому что люди начнут покупать американские автомобили", – сказал Трамп в интервью ьелеканалу. Он добавил, что надеется на подорожание импортных машин, поскольку это, по его мнению, простимулирует спрос на продукцию американского автопрома.

По данным Bloomberg, около половины всех автомобилей, продаваемых в США, – импортные. Аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что новые тарифы увеличат цены на машины в среднем на 11 процентов. Еврокомиссия уже заявила о подготовке ответных мер.

Почти 60 процентов автозапчастей в США завозятся из-за рубежа, поэтому эксперты предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и даже рецессии в экономике. Однако Трамп уверен, что такие меры поддержат местных производителей.