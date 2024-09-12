МНЭ представило прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы

В Мажилисе Парламента нашей страны состоялась презентация проектов прогноза социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025-2027 годы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет – 5,4%.

Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году.

"Ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,8%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услуг транспорта – 8,2% и в торговле – 7,1%. Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году", - сказал Амрин.

Экспорт товаров по прогнозам вырастет с 82,3 млрд долларов США в 2025 году до 90 млрд долларов США в 2029 году.

Импорт увеличится с 61,3 млрд долларов США до 67,5 млрд долларов США.

Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2025-2027 годы.

При расчете прогноза доходов республиканского бюджета на плановый период за базу приняты фактическое исполнение за прошлый год и оценка по итогам 6 месяцев текущего года.

Так, доходы в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге или на уровне 10,4% к ВВП.

По сравнению с оценкой текущего года рост составляет 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2027 году до 18,2 трлн тенге, или на 16,4%.

Параметры расходной части республиканского бюджета определены также с учетом применения бюджетных правил.

Темпы роста расходов республиканского бюджета в 2025-2027 годах стабилизированы на уровне 108,3-109,2%, ранее в 2023 году он составлял 121%.

Так, в номинальном выражении расходы республиканского бюджета в 2025 году планируются в объеме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП, в 2026 году – 23,2 трлн тенге или 13,7% к ВВП, в 2027 году – 24,6 трлн тенге или 12,9% к ВВП.