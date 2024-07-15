МНЭ: Необходимы меры господдержки автопрома

Вице-министр национальной экономики нашей страны Азамат Амрин на общественных слушаниях прокомментировал доводы, которые приводятся в петиции по отмене утилизационного сбора в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Азамат Амрин прокомментировал несколько моментов.

"Первое. Это тезис в петиции о том, что высокая стоимость автомобилей, с/х техники усиливает инфляцию. Как вы знаете, индекс потребительских цен формируется из 508 наименований товаров. У каждого есть свой вклад. Своя доля. По итогам прошлого года вклад приобретения автомобилей составил 0,026 процентных пункта. 0 целых 26 тысячных процентных пункта. Если, как вы знаете, инфляция по итогам 2023 года составила 9,8%, то внутри доля составила всего 0,3%. Вклад очень низкий. Поэтому этот тезис больше эмоциональный. По факту ситуация другая", - заявил он.

Разъяснил он и довод о недополучении за 8 лет сотни миллиардов налогов и таможенных сборов.

"В целом предоставление льгот - это нормальная практика. Соответствует международному опыту. Здесь на что хотелось бы обратить ваше внимание. Решение по льготам принимается обычно в начале пути. Производства еще нет, или оно только начато. И если не будет льгот, то и производства не будет. Соответственно и потери бюджета условные. В отличие от прямых потерь, этих налогов в бюджете нет", - подчеркнул Амрин.

В таких случаях, по его словам, при анализе всегда нужно сравнивать ноль с поступившими налогами. А налоговые поступления за 2017-2023 годы по производителям автомобилей и сельскохозяйственных машин составили – 157,9 млрд тенге.

Вице-министр также указал на то, что отрасль автомобилестроения демонстрирует ежегодный кратный рост объема производства транспортных средств.

"На сегодня автопром и сельхозмашиностроение обеспечивают более 8 тыс постоянными рабочими местами с обязательным соцпакетом. В смежных отраслях занято порядка 9,5 тыс человек. Отечественные автопроизводители занимают 71% рынка официальных продаж, а также 85% тракторов и более 78% комбайнов, реализуемых в Казахстане, являются отечественными. При этом мы обязываем производителей переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. К 2027 году планируется поэтапное увеличение доли производства автомобилей мелкоузловым методом до 50% от общего объема производства", - подчеркнул спикер.

Таков, по его словам, мультипликативный эффект от государственной поддержки производителей автомобилей и сельскохозяйственных машин.

В пример он привел меры поддержки автопрома в Южной Корее. Где толчком к масштабному развитию национального автопрома страны явилось прямое вмешательство правительства в проблемы отрасли в 1974 году. Тогда, по его словам, компании получили огромные привилегии. В том числе налоговые льготы.