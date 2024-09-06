Мне есть, где жить и работать - Токмади ответил на доводы потерпевшей стороны

Муратхан Токмади, отбывающий срок в Зареченской колонии общего режима за убийство совладельца и топ-менеджера "Банка ТуранАлем" Ержана Татишева, выступил на заседании коллегии Алматинского областного суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Токмади, ранее представленные дополнения к частной жалобе адвоката Олега Чернова "некорректны, несостоятельны, не соответствуют требованиям закона и материалам делам", подлежат наряду с частной жалобой отказу в удовлетворении.

"Все доводы Чернова и его коллеги абсолютно не имеют отношения к рассматриваемому вопросу о моём условно-досрочном освобождении. У них нет обоснованных опровержений. Доводы адвоката и его коллеги не просто ошибочны и необоснованны, а в большинстве случаев ложны, указывают на низкую правовую культуру, слабый профессиональный уровень авторов", - сказал осужденный.

"Насмешкой над здравым смыслом" Муратхан Токмади назвал утверждение Олега Чернова о том, что он получил наказание ниже низшего предела.

"Он пытается поставить по сомнение сам приговор, манипулируя мягким наказанием за заказное убийство. По сути это попытка оспорить приговор, который давно вступил в силу - более семи лет назад", - сказал заключенный.

Токмади в своём слове рассказал о том, как его подвергали пыткам во время заключения.

"В Жезказгане в учреждении 62 задолго до событий Кантара 2022 года я, будучи противоправно помещен в специальную одиночную камеру, был подвергнут на систематической основе пыткам, в том числе с лишением права на все виды социально-полезных связей с членами семьи. Впервые с супругой мы увиделись спустя пять лет после моего заключения. Даже Нельсона Мандела так не наказывали", - сказал он.

Муратхан Токмади отметил, что адвокат Чернов не представил ни одного доказательства ни по одному из обвинений.

"Как сказали мои адвокаты, сторона потерпевших уже грязь под ногтями рассматривает, чтобы найти, к чему придраться. Их заявления, будто я бомж, что у меня нет места проживания, не имеют основания. У меня есть пятеро детей, есть бизнес, которым управляет моя семья. Мне есть, где жить и работать", - завершил выступление Муратхан Токмади.

Напомним, в Алматинском областном суде проходит процесс об условно-досрочном освобождении бывшего бизнесмена Муратхана Токмади. Адвокаты потерпевшей стороны потребовали отказать заявителю.