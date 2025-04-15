Пользователей казахстанского интернета вдохновило видео с участием 84-летней Галины из Атырау. Пожилая женщина рассказала о своей жизни, любви к спорту и добрых делах — и моментально стала любимицей Казнета, передаёт BaigeNews.kz.

"Меня Галина звать. Мне 84 года, я еще молодая, до ста лет доживу. Я была портнихой, мастером, потом ушла на пенсию, в храме работала. Спортом раньше не занималась, тренажёры поставили — возможность появилась, теперь каждый день прихожу", — рассказывает она в ролике, снятом на уличной спортплощадке.

Несмотря на возраст, бабушка с лёгкостью выполняет упражнения, а заодно — кормит бездомных собак. По словам автора видео, от любой помощи Галина категорически отказывается, предпочитая полагаться на собственные силы.

Также она дала небольшой совет тем, кто вдохновился её видео:

"Не стесняйтесь и занимайтесь спортом — хоть летом, хоть зимой!"

Комментаторы не сдерживали эмоций:

"Какая светлая и приятная бабуличка"

"Никакой фальши, никакого притворства — просто человек с большой душой"

"Прекрасная женщина. Долгих лет жизни!"

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