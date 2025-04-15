"Мне 84, я ещё молодая": бабушка из Атырау зарядила Казнет энергией
84-летняя жительница Атырау стала героиней Казнета благодаря любви к жизни и спорту.
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Пользователей казахстанского интернета вдохновило видео с участием 84-летней Галины из Атырау. Пожилая женщина рассказала о своей жизни, любви к спорту и добрых делах — и моментально стала любимицей Казнета, передаёт BaigeNews.kz.
"Меня Галина звать. Мне 84 года, я еще молодая, до ста лет доживу. Я была портнихой, мастером, потом ушла на пенсию, в храме работала. Спортом раньше не занималась, тренажёры поставили — возможность появилась, теперь каждый день прихожу", — рассказывает она в ролике, снятом на уличной спортплощадке.
Несмотря на возраст, бабушка с лёгкостью выполняет упражнения, а заодно — кормит бездомных собак. По словам автора видео, от любой помощи Галина категорически отказывается, предпочитая полагаться на собственные силы.
Также она дала небольшой совет тем, кто вдохновился её видео:
"Не стесняйтесь и занимайтесь спортом — хоть летом, хоть зимой!"
Комментаторы не сдерживали эмоций:
- "Какая светлая и приятная бабуличка"
- "Никакой фальши, никакого притворства — просто человек с большой душой"
- "Прекрасная женщина. Долгих лет жизни!"
Ранее мы писали об ансамбле бабушек из Астаны, который победил на конкурсе в Баку.
В марте алматинские бабушки покорили подиум на Nauryz Fashion Day.
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