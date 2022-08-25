Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде

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В Караганде хирурги сделали операцию годовалому малышу с аномалией Тауссиг-Бинга - редким врождённым пороком сердца, передаёт BaigeNews.kz.

Первый раз ребёнок поступил в стационар в возрасте четырёх месяцев. Маленький пациент часто болел пневмонией, синел и задыхался. Хирурги диагностировали у него врождённую патологию и провели первый этап сложной коррекционной операции.

Когда мальчику исполнился год, кардиохирурги выполнили второй этап - операцию "Анастомоз Гленна". Это помогло устранить проблемы с дыханием. Сатурация поднялась до 90 процентов. До операции, в тяжёлых состояниях, она падала до 20 процентов.

Ребёнку предстоит ещё третий этап операции. Необходимо дождаться, когда мальчику исполнится пять-шесть лет.

"Этот малыш – наша гордость. Он - боец. Это крайне тяжёлая патология. За мои 15 лет практики такой порок встречается второй раз. Операции проходили с подключением системы искусственного кровообращения. Сейчас ребёнок начал поправляться, мама говорит: появился аппетит, набирает в весе", - рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии Жанат Болатбекулы.

Подобные операции относятся к высокотехнологичным и оплачиваются фондом медицинского страхования.