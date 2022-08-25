Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде
nv86.ru Сегодня, 15:28
84
Фото: nv86.ru

Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде

В Караганде хирурги сделали операцию годовалому малышу с аномалией Тауссиг-Бинга - редким врождённым пороком сердца, передаёт BaigeNews.kz.

Первый раз ребёнок поступил в стационар в возрасте четырёх месяцев. Маленький пациент часто болел пневмонией, синел и задыхался. Хирурги диагностировали у него врождённую патологию и провели первый этап сложной коррекционной операции.

Когда мальчику исполнился год, кардиохирурги выполнили второй этап - операцию "Анастомоз Гленна". Это помогло устранить проблемы с дыханием. Сатурация поднялась до 90 процентов. До операции, в тяжёлых состояниях, она падала до 20 процентов.

Ребёнку предстоит ещё третий этап операции. Необходимо дождаться, когда мальчику исполнится пять-шесть лет.

"Этот малыш – наша гордость. Он - боец. Это крайне тяжёлая патология. За мои 15 лет практики такой порок встречается второй раз. Операции проходили с подключением системы искусственного кровообращения. Сейчас ребёнок начал поправляться, мама говорит: появился аппетит, набирает в весе", - рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии Жанат Болатбекулы.

Подобные операции относятся к высокотехнологичным и оплачиваются фондом медицинского страхования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#медицина #кардиохирургия #дети #операция #Караганда
Сегодня, 15:28
84
Журналист

Рекомендуем

Наверх