Столичные медики озвучили предварительный диагноз младенца из Семея, чьё тело покрылось пятнами, похожими на ожоги. У мальчика, скорее всего, нарушение свертываемости крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ребёнок родился 2 марта. Практически сразу у него обнаружили кровоизлияние в мозг и прооперировали. Тогда на теле малыша появились загадочные пятна.

Родители вспоминают: сначала медики им объяснили, что во всём виноват коврик для подогрева, который использовался во время операции. Но потом заявили о некой генетической мутации.

В среду мальчика доставили санавиацией в Астану. Ребёнок был в критическом состоянии. Он и сейчас на аппарате ИВЛ.

Медики говорят, новых поражений на коже не появилось. При этом в столичном центре окончательно не исключили версию об ожоге. Настаивают, что нужны ещё анализы. Продолжаются консультации с профессорами.