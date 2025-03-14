Младенцу из Семея с загадочными пятнами на теле поставили предварительный диагноз
Ребёнка перевезли в Астану.
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Столичные медики озвучили предварительный диагноз младенца из Семея, чьё тело покрылось пятнами, похожими на ожоги. У мальчика, скорее всего, нарушение свертываемости крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Ребёнок родился 2 марта. Практически сразу у него обнаружили кровоизлияние в мозг и прооперировали. Тогда на теле малыша появились загадочные пятна.
Родители вспоминают: сначала медики им объяснили, что во всём виноват коврик для подогрева, который использовался во время операции. Но потом заявили о некой генетической мутации.
В среду мальчика доставили санавиацией в Астану. Ребёнок был в критическом состоянии. Он и сейчас на аппарате ИВЛ.
Медики говорят, новых поражений на коже не появилось. При этом в столичном центре окончательно не исключили версию об ожоге. Настаивают, что нужны ещё анализы. Продолжаются консультации с профессорами.
"Предварительный диагноз у него звучит "тромбогеморрагический синдром". То есть состояние ребёнка связано, возможно, с нарушением свертываемости крови. У него основной ведущий диагноз – внутримозговая субарахноидальная и субдуральная гематома, из-за которой его вынуждены были прооперировать. Окончательный диагноз будет известен после дополнительных исследований. На данный момент ведущий диагноз – тромбогеморрагический синдром, осложнившийся некрозами со стороны кожи", - сообщил замдиректора Национального научного центра материнства и детства Астаны Талгат Ибраев.