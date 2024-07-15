Младенца в пакете обнаружили на мусорном заводе
Сегодня, 13:07
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Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
267Фото: pixabay.com
14 июля на заводе ТОО "Green Recycle" в Алматы во время сортировки отходов работники обнаружили тело новорожденного мальчика, передаёт BaigeNews. Ребенок был завернут в мусорный пакет.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
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