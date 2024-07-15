  • 15 Июля, 14:15
  • BAIGENEWS

Младенца в пакете обнаружили на мусорном заводе

Сегодня, 13:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
267
Фото: pixabay.com

14 июля на заводе ТОО "Green Recycle" в Алматы во время сортировки отходов работники обнаружили тело новорожденного мальчика, передаёт BaigeNews. Ребенок был завернут в мусорный пакет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

Самое читаемое

Наверх