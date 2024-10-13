Младенца спасли из горящего мусорного бака в Семее

Новорожденного ребенка обнаружили в горящем мусорном баке в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию об этом опубликовал Instagtam-паблик @oo_osa_semey_vko.

"С ожогами 70% тела, малыш доставлен в реанимацию. Последние поступающие сведения: это новорождённая девочка, ей, предположительно, один день", — говорится в сообщении.