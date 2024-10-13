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Младенца спасли из горящего мусорного бака в Семее

Сегодня, 18:11
АВТОР
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astana.gov.kz Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: astana.gov.kz

Новорожденного ребенка обнаружили в горящем мусорном баке в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию об этом опубликовал Instagtam-паблик @oo_osa_semey_vko.

"С ожогами 70% тела, малыш доставлен в реанимацию. Последние поступающие сведения: это новорождённая девочка, ей, предположительно, один день", — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

"Сообщаем, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль прокуратурой Абайской области", — отметили в ведомстве.

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