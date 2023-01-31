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Младенца с инсультом спасли медики в Актау
Ребенок 39 дней от роду пережил сложную операцию, которая спасла ему жизнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.
Малыш родился в декабре 2022 года, а 13 января его доставили в отделение интенсивной терапии детской больницы в очень тяжёлом состоянии. Обследовав ребенка, врачи поставили диагноз "нарушение системы мозгового кровообращения". Операцию на мозг выполнил детский нейрохирург Ербол Кенжевалов.
"У него была обнаружили острая субдуральную гематому, отёк левого мозга, инсульт. Решили проводить экстренную операцию. Операция длилась час и прошла успешно", - рассказал Ербол Кенжевалов, детский нейрохирург.
Малыш провёл десять дней в реанимации под наблюдением заведующего отделением Мереке Бекбаева, реаниматологов Гулайым Джановой, Амангельды Ашимхана и Елены Горбуновой. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, ему вводили кровь и плазму.
После стабилизации состояния ребенок вместе с матерью продолжил лечение в травматологическом отделении. Реабилитация после операции прошла успешно и его выписали домой.
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