  • 28 Февраля, 11:24
  • BAIGENEWS

Младенца нашли среди отходов в Усть-Каменогорске: у матери оказалось пятеро детей

Чудовищная находка.

Сегодня, 10:12
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: Кадр видео

Стали известны детали о женщине, ребенка которой нашли на мусоросортировочном заводе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным телеканала КТК, мертвого младенца нашли на мусоросортировочном заводе среди отходов. Как выяснилось, в мусорный бак его бросила собственная мать. По ее словам, ребенка она родила уже мертвым. 

Сообщение в полицию поступило от сотрудников завода. Они-то и  обнаружили тело новорожденного.

Его мать заявила, что родила в субботу, без посторонней помощи, но ребенок появился на свет уже без признаков жизни. Тогда роженица решила избавиться от тела и выбросила его в мусорный бак.

При этом 44-летняя женщина не состояла на учете по беременности. Выяснилось также, что у нее уже есть пятеро детей.

Сейчас служебное расследование проводят в управлении здравоохранения. В полиции тоже завели дело.

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