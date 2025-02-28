Стали известны детали о женщине, ребенка которой нашли на мусоросортировочном заводе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным телеканала КТК, мертвого младенца нашли на мусоросортировочном заводе среди отходов. Как выяснилось, в мусорный бак его бросила собственная мать. По ее словам, ребенка она родила уже мертвым.



Сообщение в полицию поступило от сотрудников завода. Они-то и обнаружили тело новорожденного.

Его мать заявила, что родила в субботу, без посторонней помощи, но ребенок появился на свет уже без признаков жизни. Тогда роженица решила избавиться от тела и выбросила его в мусорный бак.

При этом 44-летняя женщина не состояла на учете по беременности. Выяснилось также, что у нее уже есть пятеро детей.

Сейчас служебное расследование проводят в управлении здравоохранения. В полиции тоже завели дело.