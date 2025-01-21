В Рудном в перинатальном центре родился ребёнок весом почти шесть килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Рудненской городской многопрофильной больнице (РГМБ), малыш появился на свет 15 января. Его вес при рождении – 5900 граммов, рост – 59 см. Мальчика назвали Елизар. Он и его мама чувствуют себя хорошо. Родоразрешение проходило оперативным путём. Маму на сроке 40 недель беременности направили в перинатальный центр Рудного из Житикаринской районной больницы.

"Мне говорили, что у меня крупный плод, но уже здесь, в Рудном, выяснилось, что ребёнок весит гораздо больше пяти килограммов. Конечно, я удивилась, и здесь все кругом удивляются. Моя старшая дочь при рождении весила 3,5 килограмма, как обычный новорождённый, первые роды прошли естественным путём. С сыном провели кесарево сечение, но сейчас всё в порядке, теперь хотим домой", – поделилась мама новорождённого.

Операцию провела акушер-гинеколог отделения патологии беременности перинатального центра РГМБ Аякоз Сыдыкбаева.

"Рада, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. Я работаю не так давно, и в моей практике такой крупный новорождённый впервые. Он занимает всю люльку, по размерам, конечно, отличается от остальных малышей, будто через пару недель уже заговорит", – говорит доктор Аякоз Сыдыкбаева.

Всего за минувшую неделю в данном роддоме приняли 26 родов. На свет появились 16 мальчиков и 11 девочек, в том числе двойня (мальчики). Самый крупный младенец – Елизар, самый маловесный новорождённый (мальчик) – 1590 граммов.