Младенец весом 6 килограммов родился в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте на свет появился младенец весом шесть килограммов 50 граммов при росте 63 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Он появился на свет в городском перинатальном центре 3 февраля. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

По данным врачей, это её второй ребёнок. Операция прошла успешно: девочка и её мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.