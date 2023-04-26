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otyrar.kz Сегодня, 03:20
1409
Сегодня, 03:20
1409
Фото: otyrar.kz

Младенец весом 6 килограммов родился в Шымкенте

В Шымкенте на свет появился младенец весом шесть килограммов 50 граммов при росте 63 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Он появился на свет в городском перинатальном центре 3 февраля. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

По данным врачей, это её второй ребёнок. Операция прошла успешно: девочка и её мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.

"В нашем перинатальном центре ежедневно появляются на свет больше 30 детей. 3 февраля этого года к нам поступила роженица на 39 неделе беременности. Во время осмотра мы выявили, что у неё очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путём кесарево сечения. Операция прошла успешно. Потом мать и ребёнок пять дней находились у нас под присмотром и после выписались", - рассказал акушер-гинеколог Данияр Жаркынов.
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Сегодня, 03:20
1409
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