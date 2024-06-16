Младенец пострадал в ДТП с участием лошади в Жанаозене

Автомобиль, в салоне которого находилась семья с грудным ребёнком, в темноте наехала на гулявшую по дороге лошадь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Дорожный инцидент произошёл в микрорайоне "Рахат-4" в Жанаозене. На момент происшествия в салоне автомобиля находилась семья – мужчина, его супруга и трехмесячный грудной ребенок.

По словам женщины, они двигались медленно, когда перед ними внезапно на дорогу выскочила лошадь. Столкновения избежать не удалось.

Удар был такой силы, что у животного из-за разрыва выпали наружу внутренние органы.

Ребёнок получил сотрясение мозга, трещину и кровоизлияние в голове. У водителя зафиксировали рваные раны на лбу, сломан нос. У его жены повреждены веки, сейчас она не может открыть один глаз.

В полиции семье сообщили, что как только их выпишут из больницы, они должны явиться к правоохранителям. Пострадавшие возмущены тем, что на животном в момент ДТП не было светоотражателя.

"Мы ищем владельца лошади, по вине которого пострадал наш ребенок. Хозяина животного нужно наказать по закону, чтобы он возместил ущерб на лечение сына. Говорят, что лошади до сих пор там разгуливают, а если завтра будет еще одна авария?!", – обратилась пострадавшая женщина.

В департаменте полиции сообщили, что выясняются все обстоятельства ДТП.

"Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению владельца скота", – отметили в ведомстве.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге.