Младенец погиб в ДТП на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области в результате ДТП погиб младенец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

4 ноября в районе Шал акына близ села Арай 40-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107", не справившись с рулевым управлением, наехал на кучу щебня. В результате ДТП травмы получили четыре человека. По пути в больницу от полученных травм скончался ребёнок 2024 года рождения. Водитель и ещё два пассажира автомашины госпитализированы в центральную районную больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв. В настоящее время ведётся следствие.