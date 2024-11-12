Младенец погиб в ДТП на севере Казахстана
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
28Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Северо-Казахстанской области в результате ДТП погиб младенец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
4 ноября в районе Шал акына близ села Арай 40-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107", не справившись с рулевым управлением, наехал на кучу щебня. В результате ДТП травмы получили четыре человека. По пути в больницу от полученных травм скончался ребёнок 2024 года рождения. Водитель и ещё два пассажира автомашины госпитализированы в центральную районную больницу.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв. В настоящее время ведётся следствие.
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