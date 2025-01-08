Младенец-гигант родился на юге Казахстана
Больница готовится к выписке новоиспеченной мамы и малыша.
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
75Фото: medvestnik.ru
В Жамбылской области родился малыш весом более 6 килограммов. Такие детки во всемирной акушерской практике называются "плод-гигант", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
"Благодаря врачам и высокому профессионализму первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с "помощью кесарево сечения", что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены", - говорится в сообщении.
Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился с весом 6 килограммов 140 граммов.
Кордайская районная больница готовится к выписке новоиспеченной мамы и малыша.
Ранее тройню родила жительница Туркестанской области.
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