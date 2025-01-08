В Жамбылской области родился малыш весом более 6 килограммов. Такие детки во всемирной акушерской практике называются "плод-гигант", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

"Благодаря врачам и высокому профессионализму первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с "помощью кесарево сечения", что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены", - говорится в сообщении.

Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился с весом 6 килограммов 140 граммов.

Кордайская районная больница готовится к выписке новоиспеченной мамы и малыша.

Ранее тройню родила жительница Туркестанской области.