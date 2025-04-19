В перинатальном центре Костанайской областной больницы на свет появился малыш, который по праву может считаться настоящим богатырём — вес новорождённого составил 6 килограммов 960 граммов, рост превысил 60 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, мальчика, которого назвали Рауан, родила жительница Костаная. Это третий ребёнок в семье, дома новорожденного ждут его трёхлетние сёстры-близняшки.

Отмечается, что такие роды требуют повышенного внимания и слаженной работы врачей. Специалисты перинатального центра обеспечили всё необходимое для безопасного и благополучного родоразрешения.

"Несмотря на то, что мама богатыря не хочет называть своего имени в сми, она передаёт слова благодарности коллективу перинатального центра за профессионализм, уход и внимание к ней и сыну", — говорится в сообщении.

Также в больнице поделились трогательным фото: новорожденный Рауан в заботливых руках акушерки Светланы Петровны Борисовой.