Младенец-богатырь весом почти семь килограммов родился в Костанае
Мальчика назвали Рауан.
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В перинатальном центре Костанайской областной больницы на свет появился малыш, который по праву может считаться настоящим богатырём — вес новорождённого составил 6 килограммов 960 граммов, рост превысил 60 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, мальчика, которого назвали Рауан, родила жительница Костаная. Это третий ребёнок в семье, дома новорожденного ждут его трёхлетние сёстры-близняшки.
Отмечается, что такие роды требуют повышенного внимания и слаженной работы врачей. Специалисты перинатального центра обеспечили всё необходимое для безопасного и благополучного родоразрешения.
"Несмотря на то, что мама богатыря не хочет называть своего имени в сми, она передаёт слова благодарности коллективу перинатального центра за профессионализм, уход и внимание к ней и сыну", — говорится в сообщении.
Также в больнице поделились трогательным фото: новорожденный Рауан в заботливых руках акушерки Светланы Петровны Борисовой.
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