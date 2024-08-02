Младенческая смертность в Макинске – родные роженицы винят врачей

К журналистам обратилась жительница Акмолинской области О. с просьбой придать резонанс трагедии, которая на прошлой неделе произошла в её семье. 23-летняя дочь женщины Анастасия Кузнецова потеряла ребёнка на 38 неделе беременности. По мнению матери это произошло по вине врачей, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"У матери развилась тяжёлая преэклампсия"

Женщина рассказала, что это была вторая беременность её дочери, в первой случился выкидыш на очень раннем сроке. Анастасия – гипертоник, состояла на учёте на участке в Буландынской районной больнице и старательно выполняла все рекомендации врачей. Предварительная дата родов была назначена на 13 августа.

"В последний раз она была на приёме у акушера-гинеколога 17 июля, в следующий раз ей сказали прийти 2 августа. Но с 26 на 27 июля в полтретьего ночи у Насти сильно заболел живот, она сразу вызвала "скорую". Фельдшерская бригада прибыла уже через 10 минут, к ней претензий нет. В больнице дочери сделали экстренное кесарево, ребёнок умер. Далее у дочери началось сильное кровотечение, вызвали врачей из Кокшетау. В областном роддоме её снова прооперировали, и сейчас, вот уже шестой день она в реанимации", – по слезами на глазах рассказывает мать.

Она благодарит врачей Акмолинского перинатального центра за спасение дочери. А вот районных медиков винит в гибели малышки. По мнению О., младенца можно было спасти – будь щепетильней контроль за беременной с артериальной гипертонией на участке. Но главный её вопрос – почему Анастасии не сделали кесарево сечение сразу? В больнице это объясняют тем, что всё это время пытались сбить давление.

"Я считаю, гибель внучки – это вина наших врачей. Знали, что беременная – гипертоник, на участке могли бы вызывать на приём хотя бы раз в две недели. Далее: в больницу она поступила в три ночи, а на операцию её подняли только в пять утра. Что если ребёнка можно было спасти, и время сыграло решающую роль? Нам не говорят имена оперировавших врачей. Знаем только, что вроде как два пенсионера – мужчина и женщина. Нам только сказали, что плод был уже мёртв. Вечером Настя чувствовала шевеления. В то же время принимавшая дочь доктор сказала, что "мы боролись за две жизни". Получается несостыковка", – разводит руками собеседница.

Есть у матери вопросы и к тому, насколько корректно велись как профилактика преэклампсии – грозного осложнения беременности, так и сама операция. Всё ли было сделано докторами правильно? В этом предстоит разобраться экспертам.

Она показала фото медицинского свидетельства о перинатальной смерти. Согласно документу, у матери развились тяжёлая эклампсия, произошла преждевременная отслойка плаценты с нарушением свёртываемости крови (что и привело к кровотечению). Также уточняется, что смерть ребёнка наступила до родов – из-за внутриутробной гипоксии.

Сейчас Анастасия остаётся в перинатальном центре. Её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

"В динамике с улучшением. Пациентка в сознании, активная, не температурит. Лечение получает в полном объёме", – сообщили в медучреждении.

"Сделали всё возможное"

Сегодня женщина встретилась с медработниками Буландынской районной больницы во главе с её руководителем Жанатом Мусиным, где получила ответы на часть своих вопросов.

"Анастасия Кузнецова поступила к нам в экстренном порядке, она была прооперирована, у неё был мёртвый плод, антенатальная гибель с небольшой кровопотерей. Но потом мы, учитывая ухудшение состояния, вызвали санавиацию. Приехали специалисты из Кокшетау, из многопрофильной областной больницы, сделали операцию – удаление матки с придатками. После того, как состояние стало транспортабельным через сутки, они забрали её к себе. Сейчас пациентка находится в реанимации, вышла из критического состояния, и готовится к переводу в обычную палату", – прокомментировал главврач.

Он подчеркнул, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

"Наши доктора сделали всё необходимое. Оперировал её (удаление матки с придатками) специалист из областного центра, также был сосудистый хирург, который перевязал ей внутренние подвздошные артерии с обеих сторон чтобы остановить кровотечение", – отметил Мусин.

В медицинском учреждении предоставили информацию и том, как велась беременность молодой женщины.

"Женщина встала на учет на сроке 12 недель, сразу была обследована по клиническим протоколам на нашем и областном уровнях. Также была направлена в Республиканский диагностический центр Астаны – для проведения холтеровского мониторирования (метод диагностики, позволяет проследить деятельность сердца без перерывов на протяжении суток и более – Прим. авт.), СМАД (суточного мониторирования артериального давления – Прим. авт.), консультации кардиолога. За всё время беременности пациентка была несколько раз проконсультирована специалистами районной и областной больниц, сдавала анализы, наблюдалась на уровне поликлинической службы. На последнем приёме в женской консультации у неё жалоб не было, это документально зарегистрировано", – подчеркнули в администрации районной больницы.

Мама роженицы отметила, что Анастасия полностью доверилась врачам и ответственно выполняла все их рекомендации.

"Не пропускала приёмы, по часам расписала время приёма лекарств, у неё их была целая коробка. Принимала все витамины. Следила за питанием, весом, специально купив весы. Строго соблюдала режим сна и отдыха", – горько плачет женщина.

Родные: "В версию медиков не верим"

Сейчас здесь ждут заключения экспертизы, назначена проверка. Об этом BaigeNews.kz сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

"Пациентка состоит на диспансерном учете в Буландынской районной больнице и проходила обследование в соответствии с клиническим протоколом. Факт антенатальной гибели плода (до родов – Прим. авт.) подтверждён. Операция была проведена бригадой врачей райбольницы. По данному факту проводится служебное расследование, и после его завершения будет предоставлена дополнительная информация", – заключили в ведомстве.

Но родные роженицы, которая не только потеряла доношенного малыша, но и больше никогда не сможет иметь биологически родных детей, в "гладкие" комментарии не верят.

BaigeNews.kz следит за развитием событий.

Напомним, предыдущий громкий случай в Акмолинской области произошёл в Кокшетау в декабре прошлого года. Айнаш Устажанова находилась на 36 неделе беременности, когда у неё поднялась температура и резко ухудшилось самочувствие. Женщина обратилась в приёмный покой стационара, но её так и не приняли ни в больнице, ни перинатальном центре. После трёх отказов в госпитализации, проведя почти полсуток на кушетке, Айнаш была вынуждена вернуться домой. Под утро скорая снова доставила её в роддом, но было уже поздно. Скончалась как роженица, так и доношенный ребёнок.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по части 4 статьи 317 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Известно, что в данный момент готова комиссионная экспертиза. По мнению родных Айнаш, расследование затягивается.