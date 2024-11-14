Mitsubishi Corporation расширит деятельность в Казахстане

Замминистра иностранных дел РК Алибек Куантыров и заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек провели встречу с гендиректором Mitsubishi Corporation в Казахстане Тецуя Сугитой и обсудили сотрудничество, передаёт BaigeNews.kz.

Куантыров подчеркнул, что новая инвестиционная политика Казахстана направлена на развитие производств с высокой добавленной стоимостью с упором на дальнейший экспорт. В связи с этим, передовые японские технологии могут сыграть важную роль в укреплении как кадрового, так и технологического потенциала.

Представители Mitsubishi Corporation представили свою корпоративную стратегию, нацеленную на устойчивое развитие и снижение углеродного следа. Казахстанской стороне представлены такие перспективные проекты, как создание инфраструктуры для использования водородных технологий и разработка решений в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны обсудили ключевые направления для сотрудничества в области устойчивого развития, в том числе внедрение передовых технологий и реализацию проектов в энергетическом секторе, инфраструктуре и промышленности. Представители Mitsubishi Corporation выразили заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации новых инициатив, направленных на поддержку устойчивого развития региона. Ранее на полях бизнес-форума "C5+Япония" Mitsubishi Corporation подписала меморандум о взаимопонимании с Central Asia Climate Foundation и Rakurs Tech LLC.

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество с учётом глобальных инициатив компании в сфере энергетической и цифровой трансформации.