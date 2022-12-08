Митинги против коррупции проходят в Монголии

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Протестующие против бесконтрольного экспорта угля в Китай.

Во время одной из акций митингующие ворвались в правительственное здание, полиция сообщает о пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

Также появились сведения о ранениях 13 стражей порядка и актах вандализма, пишут российские СМИ.

Масштабные митинги начались 4 декабря. Протестующие недовольны ходом расследования дела об экспорте монгольского угля в соседний Китай в обход таможенного контроля. Они требовали наказать виновных в хищениях. Как сообщают российские журналисты, местные власти говорят о воровстве на сумму $1,8 млрд, однако демонстранты называют цифру в $12,9 млрд. Масло в огонь подлили слухи о выявлении виновных в незаконном экспорте в Китае, которых казнили, а данные о них были переданы монгольской стороне.

В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц. передает РБК. Правоохранительные органы Монголии взяли под стражу 8 чиновников и бизнесменов. Их подозревают в причастности к угольной афере, приведшей к массовым протестам в стране. Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар сообщил, что на двое суток задержаны бывший директор госпредприятия по добыче и экспорту угля "Эрдэнэс Таван-Толгой" Баттулгын Ганхуяг, а также его жена, сестра и зять, начальник одного из отделов, руководители и владельцы двух частных компаний. В ночь на 8 декабря в их домах прошли обыски, передают российские СМИ.