Митинг, забег и литературный вечер: как проходят встречи с избирателями в Казахстане

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В Казахстане завершается предпоследняя неделя предвыборной агитации. В разных регионах страны поөпрежнему проходят встречи представителей различных штабов, кадидатов по партийным спискам и одномандатников с избирателями. Что обещают партии и кандидаты жителям на этих встречах — в материале BaigeNews.kz.

Партия зелёных "Байтақ" 12 марта отправила в путь экопоезд. Он проедет по всему югу страны по маршруту Алматы — Туркестан — Шымкент — Тюлькубас — Жамбыл — Балхаш — Алматы. Пассажирами поезда стали кандидаты в Мажилис и маслихаты, которые проведут ряд встреч с населением юга страны. Людям расскажут о программе партии и поднимут экологические проблемы. В поезде организована Школа экологического просвещения "Байтақ".

Члены республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами города Кокшетау. Представители штаба сначала посетили ТОО “Новопэк” — крупный отечественный производитель полимерной тары для сыпучих грузов. В этот же день члены республиканского штаба обсудили программу Демпартии с коллективом компании "Евразия".

Тем временем, в Алматы, у сквера за кинотеатром "Сары-Арка" начался митинг городского филиала партии "AMANAT". Участники митинга выражают поддержку политическим реформам в стране. На мероприятии собрались около пятисот сторонников партии. О проблемах мегаполиса и о инициативах партии рассказал участникам встречи председатель городского филиала партии "AMANAT" Мейржан Отыншиев.

На 23-й день агиткампании штабы партии Respublica подвели промежуточные итоги, рассказав, что на своём фирменном автобусе ReBus члены партии преодолели уже свыше 30 000 километров по Казахстану. Они побывали в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Туркестане, Кызылорде, Костанае, Уральске, Актобе, Атырау, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Экибастузе, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, а также в ряде населенных пунктов сельской местности. В целом, партийцы посетили 18 регионов страны.

Сегодня в офисе Республиканского предвыборного штаба Общенациональной социал-демократической партии состоялась cобрание, где были подведены итоги митинга на тему "LRT – памятник коррупции", который прошёл вчера в Астане. Участники приняли резолюцию. Партийцы считают, что без радикальных мер по борьбе с взяточничеством, в том числе на самом высшем политическом уровне, у Казахстана не получится выйти на траекторию устойчивого развития.

Кандидат в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана Аксана Каленова и кандидат в депутаты маслихата Анжела Горностаева провели в Усть-Каменогорске агитационную встречу с многодетными матерями общественного фонда "Жан Ана". Партийцы подняли проблемы жилья, медицины, пенсии и детских пособий. Кандидаты считают, что систему выплат необходимо пересмотреть.

Кандидаты от партии "Ауыл" встретились с жителями Туркестанской области. Встречу организовали в туристическом комплексе "Керуен Сарай", куда пришли около 500 человек. Мероприятие под названием "Мен де ауылымды сағындым" прошло в формате литературного вечера, где выступил известный акын, айтыскер, кандидат от партии Даулеткерей Капулы. Перед участниками встречи он прочитал свои произведения, посвященные родине, казахской земле и родному аулу. Также партийцы побеседовали с общественностью, предпринимателями и жителями района Сауран.