Митинг автовладельцев в Уральске: В МВД опровергли слухи
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В соцсетях появилась информация о митинге автовладельцев, которые якобы не согласны с утильсбором. В полиции прокомментировали происходящее, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация не соответствует действительности. Представители государственных органов встретились в Доме дружбы в Уральске с автовладельцами, имеющими машины на иностранном учёте, по вопросам их легализации. На встрече присутствовали около 120 автовладельцев, которым были даны разъяснения и консультации по поводу легализации и постановки на казахстанский учёт машин, находящихся на иностранном учёте", - сообщили в МВД.
Встреча организована департаментом государственных доходов совместно с департаментом полиции ЗКО. В МВД заверили, что общественный порядок в ходе мероприятия нарушен не был нарушен.
"По завершении участники встречи разошлись. Однако в социальных сетях начала распространяться недостоверная информация о том, что в Уральске проходит митинг автовладельцев", - заключили в ведомстве.
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