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  • Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса
facebook.com/U.S.Embassy in Kazakhstan Сегодня, 21:53
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Сегодня, 21:53
34
Фото: facebook.com/U.S.Embassy in Kazakhstan

Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса

Посольство США в Казахстане выступило с заявлением по итогам прошедших выборов в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"США высоко оценивают усилия независимых наблюдателей, которые обозревали парламентские выборы 19 марта, в том числе тех, кто работал под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Управления демократических институтов и прав человека. Мы приветствуем предварительные выводы ОБСЕ о том, что законодательные поправки, внесённые правительством, учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили выбор для избирателей", - говорится в заявлении.

В то же время в посольстве указали на то, что мониторинговые миссии ОБСЕ отметили "сохраняющуюся обеспокоенность прозрачностью подсчёта голосов и подведения итогов, а также неоправданными административными препятствиями, широкими дискреционными полномочиями и отсутствием средств правовой защиты в процессе регистрации партии".  

"Соединенные Штаты вновь настоятельно призывают правительство Казахстана полностью выполнить все рекомендации ОБСЕ по выборам, и особенно те, которые касаются основных свобод мирных собраний, выражения мнений и средств массовой информации. Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса, поскольку они работают над выполнением своей важной роли избранных представителей народа Казахстана в реализации видения президента Токаева о сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве", - заключили в дипмиссии.

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Сегодня, 21:53
34
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