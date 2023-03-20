Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса

Фото: facebook.com/U.S.Embassy in Kazakhstan

Посольство США в Казахстане выступило с заявлением по итогам прошедших выборов в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"США высоко оценивают усилия независимых наблюдателей, которые обозревали парламентские выборы 19 марта, в том числе тех, кто работал под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Управления демократических институтов и прав человека. Мы приветствуем предварительные выводы ОБСЕ о том, что законодательные поправки, внесённые правительством, учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили выбор для избирателей", - говорится в заявлении.

В то же время в посольстве указали на то, что мониторинговые миссии ОБСЕ отметили "сохраняющуюся обеспокоенность прозрачностью подсчёта голосов и подведения итогов, а также неоправданными административными препятствиями, широкими дискреционными полномочиями и отсутствием средств правовой защиты в процессе регистрации партии".