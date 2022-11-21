Миссия ШОС признала демократическими выборы президента Казахстана

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Миссия Шанхайской организации сотрудничества признала выборы президента Казахстана демократическими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генерального секретаря организации Чжан Мина.

С 17 по 20 ноября 2022 года миссия от Шанхайской организации сотрудничества по приглашению Республики Казахстан наблюдала за ходом внеочередных выборов президента РК.

"Я возглавляю эту миссию, в которую входит 18 наблюдателей. Это представители законодательных, исполнительных, избирательных органов государств — членов ШОС, а также должностные лица секретариата ШОС, региональные антитеррористические структуры ШОС. Миссия расценивает приглашение международных наблюдателей как стремление Республики Казахстан обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность выборов, которые имеют важное политическое значение для будущего страны", — заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая с итоговым заявлением в Центре содействия международным наблюдателям.

Миссия ШОС провела встречи с руководством Центральной избирательной комиссии РК, общественными и международными наблюдателями. Члены миссии ознакомились с работой ЦИК по проведению политического события, а также организацией профессионального воспитания членов комиссии.

"В ходе своего наблюдения было охвачено максимально возможное количество избирательных участков. В день голосования члены миссии осуществили своё наблюдение, и присутствовали при подготовке бюллетеней. Выбор участка осуществлялся каждым членом миссии самостоятельно. В этом процессе мы отметили, что подготовка была проведена дисциплинированно, всё проводилось порядочно. Все избиратели проявили большую активность. На месте были обеспечены все необходимые условия для голосования, условия для избирателей с ограниченными возможностями и для пожилых граждан", — рассказал Мин.

По его словам, члены избирательной комиссии подробно отвечали на вопросы, которые задавали избиратели, и давали разъяснения наблюдателям.

"Я заметил во всех избирательных участках определённое количество наблюдателей, которые серьёзно исполняют свою функцию. Во всех избирательных участках мы не сталкивались с препятствиями во время осуществления наблюдения. Можно сказать, что Казахстан создал все необходимые условия для проведения выборов, и это показывает открытость и прозрачность выборов. Все эти выводы были сделаны нашими членами миссии на основе личных наблюдений. Нарушений норм национального законодательства не отмечено, к нам не поступали никакие жалобы. На основе личных наблюдений миссия признаёт прошедшие выборы демократическими. Выборы в президенты соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана", — сказал Чжан Мин.

Наблюдатель отметил, что явка, которую огласила ЦИК, полностью совпадает с цифрами, которые они получили на участках. Члены ШОС выразили благодарность Республике Казахстан за оказание содействия в работе наблюдателей.