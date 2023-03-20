Миссия наблюдателей СНГ оценила организацию выборов в Казахстане

"Мы посетили 832 избирательных участка и отметили организованность и прозрачность процесса голосования. Национальным и международным наблюдателям созданы необходимые условия для наблюдения. Избирательные участки оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчёта голосов проходила в соответствии с законодательством", - сказал Анфимов.

В отчётах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные замечания, которые, по мнению представителей миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов.

"По нашему запросу ЦИК, Генеральная прокуратура, МВД и Верховный суд Казахстана предоставили данные о жалобах и заявлениях, поступивших в ходе избирательной кампании, а также данные о нарушениях. В ЦИК поступило 444 обращения, касающихся текущей избирательной кампании. Более 90 процентов из них составляли запросы по разъяснению действующего законодательства. Остальные касались вопросов регистрации кандидатов в депутаты, предвыборной агитации, составления списков избирателей, аккредитации для наблюдения за выборами. Верховный суд РК сообщил, что большинство из рассмотренных по существу судами исковых заявлений были связаны с достоверностью сведений в декларациях об активах и обязательствах, поданных кандидатами в депутаты при регистрации", - добавил спикер.

Глава миссии заметил, что при подготовке и проведении выборов в мажилис были созданы условия для защиты избирательных прав и свобод граждан.

"Представители Миссии наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, области Жетысу, в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также на 16 зарубежных избирательных участках в Астрахани, Ашхабаде, Баку, Бишкеке, Бресте, Брюсселе, Ереване, Казани, Минске, Москве, Омске, Париже, Пекине, Риме, Санкт-Петербурге, Сеуле, Ташкенте. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством. Организаторы выборов обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление", - отметил Анфимов.