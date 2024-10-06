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Миссия наблюдателей ШОС дала оценку ходу референдума по строительству АЭС в Казахстане

Сегодня, 15:28
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Миссия наблюдателей ШОС дала оценку ходу референдума по строительству АЭС в Казахстане Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Референдум по строительству АЭС в Казахстане проходит в атмосфере открытости и прозрачности. Так считает глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов, передаёт BaigeNews.kz

Своим мнением зарубежный гость поделился на брифинге для СМИ. Миссия наблюдателей подчеркнула, что её представители посетили несколько десятков участков, но не выявили нарушений ни в одном из них. Общество активно участвует в голосовании. Из этого можно делать вывод, что референдум проходит с соблюдением всех норм законодательства и в соответствии с принятыми в стране международными обязательствами.

"В Казахстане создали все условия для мониторинга подготовки и проведения процесса голосования. Предоставлена абсолютно исчерпывающая информация. Никаких нареканий нет. Считаем, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане является открытым, свободным и легитимным. Главное, чтобы все успели сделать свой выбор спокойно", - рассказал на брифинге наблюдатель. 

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