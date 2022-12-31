Лента новостей
- "Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула 01:50 14
- В ресторане в Турции произошел взрыв 00:29 242
- В Экибастузе снова произошла коммунальная авария 30.12.2022 289
- Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка 30.12.2022 2203
- Новые функции появились в Telegram 30.12.2022 317
- Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство 30.12.2022 370
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 30.12.2022 380
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 30.12.2022 304
- Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам 30.12.2022 470
- Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре 30.12.2022 287
- Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов 30.12.2022 357
- Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау 30.12.2022 892
- Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу 30.12.2022 564
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 354
- Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК 30.12.2022 338
- Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест 30.12.2022 379
- Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев 30.12.2022 360
- Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте 30.12.2022 401
- Три команды студентов из Казахстана примут участие в мировом финале олимпиады ICPC 30.12.2022 388
- Какой будет погода на Новый год в Казахстане 30.12.2022 371
- Более 4 тысячи сайтов заблокировало МВД РК 30.12.2022 352
- 100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года 30.12.2022 386
- Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима 30.12.2022 546
- АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс.Такси" 30.12.2022 334
- Маленькие пациенты столичного кардиоцентра получили подарки к Новому году от "Самрук-Қазына" 30.12.2022 338
- Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году 30.12.2022 362
- Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента 30.12.2022 352
- Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию 30.12.2022 523
- "2022-й стал одним из самых трудных и значимых за всю новейшую историю" - Госсоветник 30.12.2022 291
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 326
- Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау 30.12.2022 492
- Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку 30.12.2022 366
- Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков 30.12.2022 366
- Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога 30.12.2022 477
- Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России 30.12.2022 359
- "Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу 30.12.2022 450
- Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго 30.12.2022 375
- Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области 30.12.2022 632
- Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года 30.12.2022 426
- Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году 30.12.2022 363
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 1863
- Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК 30.12.2022 416
- Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам 30.12.2022 419
- Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года 30.12.2022 349
- Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси" 30.12.2022 554
- Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон 30.12.2022 404
- Названы самые популярные имена для детей в Казахстане 30.12.2022 512
- Что ждёт казахстанский рынок недвижимости в 2023 году — мнение эксперта 30.12.2022 576
- Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане 30.12.2022 1010
- В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева 30.12.2022 629
- Мажилис назначил судей Конституционного суда РК 30.12.2022 427
- Президент освободил от должности министра юстиции 30.12.2022 644
- Замакима Павлодарской области Олег Круг подал в отставку 30.12.2022 1138
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле 30.12.2022 405
- Сборная Казахстана по теннису стартовала на командном турнире United Cup 30.12.2022 332
- Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду 30.12.2022 443
- Антикор вскрыл масштабную коррупционную сеть в грузовых вагонных перевозках "Қазтеміртранс" 30.12.2022 574
- Казахстан повысит тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан с 1 февраля 30.12.2022 419
- Врачи назвали точную причину смерти Пеле 30.12.2022 8174
- Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки 30.12.2022 392
- ДУМК признало курение электронных сигарет харамом 30.12.2022 611
- НИИ курортологии создали в Боровом 30.12.2022 451
- Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области 30.12.2022 17465
- В аэропорт Астаны прилетел шестимиллионный пассажир 30.12.2022 14134
- ЧС в Экибастузе: к дисциплинарной ответственности привлечён областной чиновник 30.12.2022 465
- 16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана 30.12.2022 529
- Скончался легенда мирового футбола Пеле 30.12.2022 761
- Портал eGov.kz может быть временно недоступен 30.12.2022 445
- Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?" 30.12.2022 2999
- Обнародовано видео задержания в Украине мошенников, которые звонили казахстанцам 29.12.2022 807
- Попытка ограбления возле обменника попала на видео в Астане 29.12.2022 837
- Назначен аким Павлодара 29.12.2022 697
- Закон по вопросам транспорта подписал президент РК 29.12.2022 591
- Вторые сутки ищут пропавшего мальчика в Актобе 29.12.2022 826
- Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК 29.12.2022 587
- Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют в первые дни января 29.12.2022 828
- Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане 29.12.2022 2736
- "Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году 29.12.2022 635
- "Вспоминаю всё, как страшный сон" - разговор с врачами о январских событиях 29.12.2022 805
- Спецоперация: киберполицейскими Казахстана и Украины ликвидирован сall-центр мошенников 29.12.2022 686
"Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула
Оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан" лишил титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022" Диану Ташимбетов. Ранее победительница конкурса в социальных сетях заявила о том, что "не будет представлять Казахстан на мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная" по причине отсутствия финансирования со стороны организационного комитета Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан". По сообщениям девушки, причиной случившегося стала личная неприязнь к ее персоне, передаёт BaigeNews.kz.
В свою очередь, организационный комитет национального конкурса красоты сделал заявление.
"Диана Ташимбетова будет лишена звания "Мисс Мира 2022" Казахстан из-за публикации конкурса и его участниц. Слова Дианы стремятся унизить не только членов оргкомитета и ее соратников, но и других участников конкурса. Мы считаем, что это большое неуважение к окружающим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обеспечить популярность обычных девочек, оргкомитет не только отлично справляется, но и несет всю ответственность перед другими членами и партнерами. Огромные деньги и усилия вложили на финальное шоу PR компания, готовящая Диану Ташимбетову к участию в конкурсе и развиваю свой имидж, а неуважение, которое она проявила, показывает, что такой человек не достоин звания "Мисс" нашей страны. Оргкомитет конкурса благодарит за поддержку и призывает участников конкурса уважать друг друга, отвечать за свои слова и относиться с пониманием к руководству компании", - говорится в сообщении оргкомитета.
-
Trend news
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 1859
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1098
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 617
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3155
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 5629
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 33452
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 39167
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1380
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1188
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1164
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1020
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 830
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2093
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1491
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 106577
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43256
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61443
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1363
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12808
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6768
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1558
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1914
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45903
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25093
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2118
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2214
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20092
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1812
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7702
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47020
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16751
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3225
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5356
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2921
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4048
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5312
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8109
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3712
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46072
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3059
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3892
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9940
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69762
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13361
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6370
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15995
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19991
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5862
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3419
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37128
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3834
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4692
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48971
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9030
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13328
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5185
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56479
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4343
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22784
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11309
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5761
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4388
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6946
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5958
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4739
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4636
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7483
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5100
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39098
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23140
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11433
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8593
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5556
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31935
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47447
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5633
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20895
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8355
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 13165
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7572
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 352
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 325
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 673
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 891
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1477
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3218
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3258
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3257
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1638
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1553
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1722
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1480
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1609
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1991
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2661
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2446
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2959
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2828
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2729
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3794
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3671
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4034
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4509
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4452
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4670
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4536
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4683
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5342
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5455
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5604
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5731
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5383
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5862
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5565
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5679
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5669
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5830
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6142
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5846
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6064
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6207
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6220
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6410
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6887
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7170
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6973
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7395
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7048
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7080
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7096
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6949
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7388
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7679
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7317
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25663
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7770
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7496
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7510
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12689
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8327
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17194
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15178
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15230
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15959
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14678
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19242
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15839
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17368
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18487
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17921
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15414
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15930
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35162
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17033
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20103
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16026
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17225
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17803
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19301
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17222