"Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула

Оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан" лишил титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022" Диану Ташимбетов. Ранее победительница конкурса в социальных сетях заявила о том, что "не будет представлять Казахстан на мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная" по причине отсутствия финансирования со стороны организационного комитета Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан". По сообщениям девушки, причиной случившегося стала личная неприязнь к ее персоне, передаёт BaigeNews.kz.

В свою очередь, организационный комитет национального конкурса красоты сделал заявление.

"Диана Ташимбетова будет лишена звания "Мисс Мира 2022" Казахстан из-за публикации конкурса и его участниц. Слова Дианы стремятся унизить не только членов оргкомитета и ее соратников, но и других участников конкурса. Мы считаем, что это большое неуважение к окружающим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обеспечить популярность обычных девочек, оргкомитет не только отлично справляется, но и несет всю ответственность перед другими членами и партнерами. Огромные деньги и усилия вложили на финальное шоу PR компания, готовящая Диану Ташимбетову к участию в конкурсе и развиваю свой имидж, а неуважение, которое она проявила, показывает, что такой человек не достоин звания "Мисс" нашей страны. Оргкомитет конкурса благодарит за поддержку и призывает участников конкурса уважать друг друга, отвечать за свои слова и относиться с пониманием к руководству компании", - говорится в сообщении оргкомитета.