"Мисс очарование" выбрали в женской колонии Карагандинской области

В учреждении №32 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау выбрали "Мисс Очарование", передаёт BaigeNews.kz.

Макияж от бывших профессиональных визажистов и дефиле модельных платьях- в женской колонии № 32 прошел праздник красоты "Мисс Очарование".

На протяжении двух месяцев арестантки готовились к конкурсу красоты, в отрядах прошли отборочные туры. К финалу в конкурсе были представлены 7 участниц. На протяжении всего времени конкурсантки учились мейкапу и позированию, репетировали дефиле, визитки, номера.

"В колонии есть чем разбавить рутину: как у всех, здесь проводят Новый год и другие главные праздники. Одеть на себя платье и сделать хороший мейкап, это словно побывать на свободе", - сообщила одна из осужденных.

Конкурс состоял из трех этапов: приветствие и дефиле, вокал, актерское мастерство. Участниц оценивало жюри конкурса, куда вошли начальники учреждений ДУИС, представитель специализированной прокуратуры, председатель общественно-наблюдательной комиссии и меценаты.

По итогам конкурса все участницы получили на специальный счёт по 10 000 тенге и выпрямители для волос, за третье место вручили сертификат на 25 000 тенге и термопод, за второе место сертификат на 35 00 тенге и микроволновую печь, победительнице конкурса вручили пылесос и приз в размере 50 000 тенге.