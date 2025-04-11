Мишель Обама, супруга экс-президента США, опровергла слухи о своём разводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

В подкасте Work in Progress она заявила, что уже "взрослая женщина" и сама "контролирует свой календарь", а люди не верят, что она сама принимает решения, и вместо этого предполагают, что они с мужем разводятся.

"Я выбираю делать то, что лучше для меня, а не то, что я должна. Не то, что другие хотят, чтобы я делала", – подчеркнула она.

Бывшая первая леди США не появилась вместе с мужем на нескольких официальных мероприятиях, в том числе на инаугурации Дональда Трампа (это считается нарушением традиций) и похоронах бывшего президента Джимми Картера. Это породило слухи, что их брак с Бараком Обамой, 32-ю годовщину которого они отмечали в октябре, распался.