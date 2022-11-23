Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период достигнуты значимые результаты и ещё больше укрепились узы дружбы между нашими народами.

"В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21–23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятия выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.