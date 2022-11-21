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  • Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах
t.me/bort_01 Сегодня, 10:58
78
Сегодня, 10:58
78
Фото: t.me/bort_01

Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

По данным пресс-службы Акорды, Токаев подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

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#выборы президента #поздравление #телефон #Токаев #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
78
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