Мирзиëев, Рахмон и Бердымухамедов. Кто ещё поздравил Президента Казахстана с Наурызом

Фото: Акорда

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиëев в своей поздравительной телеграмме отметил, что наряду со своей древней историей Наурыз в своем философском содержании отражает общие обычаи и ценности казахского и узбекского народов.

"Глубоко убежден, что наше взаимное сотрудничество, основанное на добрососедских отношениях, будет расширяться в соответствии с общими интересами наших народов, а дальнейшая активизация взаимных связей на высоком уровне будет способствовать укреплению нашего стратегического партнерства и союзнических отношений", — говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в праздник Наурыз, символизирующий начало нового года и призывающий к миру и единству, пожелал братскому казахскому народу добра и счастья.

"Считаю, что этот год станет годом развития для наших стран. Пусть многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, последовательно развиваются благодаря нашим общим усилиям", — написал в поздравительном послании Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и новых успехов, а братскому народу Казахстана — мира, благоденствия и процветания.

"Уверен, что наши страны с новыми надеждами и чаяниями, следуя немеркнущим ценностям Навруза, и впредь будут расширять и развивать свои дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках стратегического партнерства", — отметил лидер Таджикистана.

В поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивается, что Наурыз является ценным вкладом наших народов в мировую культуру.

"Этот праздник символизирует взаимное понимание, дружбу и солидарность. Верю, что по воле наших народов мы и впредь продолжим совместные усилия на пути сохранения и укрепления азербайджано-казахских дружественных отношений и партнерства", — говорится в телеграмме.

Свои поздравления также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. Письма и телеграммы в адрес главы государства продолжают поступать.