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Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане
В Нур-Султане на одной сцене собрали самый многонациональный музыкальный коллектив и зафиксировали новый мировой рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Событие произошло в преддверии Съезда лидеров мировых религий. На сцене Дворца мира и согласия выступил оркестр, в составе которого были представители 75 национальностей из 51 страны.
Рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировал официальный судья Книги мировых рекордов Гиннесса JackBrockbank, прибывший специально для этого в Нур-Султан.
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"Задумывая проект, всегда настраиваешься на успех, без этого и не стоит начинать. Конечно, проект "Музыка мира" потребовал и физических, и моральных затрат, но всё делалось на подъёме, как будто кто-то свыше помогал нам. Порадовала активная жизненная позиция молодёжи: на кастинг поступило свыше 500 заявок. Самой юной участницей оркестра стала флейтистка Гуляф, ей 11 лет, по национальности она марийка. Хочу поблагодарить всех, кто соприкоснулся с этим проектом и внёс свою лепту. Отдельное спасибо преподавателям и студентам Назарбаев Университета. Очень творческие и прогрессивные люди", - отметил организатор проекта Даут Шайхисламов.
Самый многонациональный оркестр исполнил старинную казахскую песню Бапиш "Қара жорға", Фантазию на тему Абай "Желсіз түнде жарық ай", фрагмент "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь", G. Caccini (V. Vavilov) "Ave Maria", Vangelis "Conquest of paradise".
В концертной программе также прозвучали песня Абая "Көзімнің қарасы" в исполнении грузинского ансамбля Geo Folk Tour, народная украинская песня "Я люблю тільки тебе" в исполнении Дианы Макиной, песня Майкла Джексона We Are The World в исполнении детского хора "Туган Жер".
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