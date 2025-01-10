Мировая экономика находится на пути замедления. Это может стать долгосрочной тенденцией. Снижение инфляции в развитых странах дало старт циклу снижения процентных ставок. Казалось бы, это должно стать мощным драйвером для ускорения мировой экономики, но картина не так проста. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, рост мировой экономики будет замедляться. Основные причины лежат в структурных ограничениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕАБР.

К значимым структурным ограничениям, которые будут сдерживать темпы роста мировой экономики можно отнести:

Замедление роста производительности труда. Повышение заработных плат опережает рост производительности. Это явление усиливается, поскольку работники переосмысляют ценность своего времени, что увеличивает давление на уровень заработных плат.

Переток трудовых ресурсов в низкопроизводительные отрасли. Значительная часть работников перемещается в такие сектора, как розничная торговля, туризм и гостиничное обслуживание. Это связано с изменением потребительских предпочтений в пользу услуг.

Снижение роли международной торговли. С 2012 года темпы роста мировой торговли замедлились, а фрагментация мировой экономики дополнительно усугубила этот тренд. Экономики, сильно зависящие от экспорта, сталкиваются с рисками, поскольку торговля становится ограничивающим фактором для дальнейшего роста.

Подробный анализ структурных ограничений на рост мировой экономики и их последствий для стран региона операций ЕАБР представлен в макроэкономическом прогнозе на сайте банка.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост.