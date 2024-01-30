Мирный атом: какие технологии предлагает Казахстану Южная Корея

Группа казахстанских журналистов и общественников посетила атомную электростанцию в Южной Корее (Ульсан), считающуюся второй по мощности в мире. Помимо этого представители нашей страны побывали в офисах ведущих компаний атомной энергетики Кореи, пообщались со специалистами и узнали, как живёт население близ самой АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

Решение о строительстве АЭС в Казахстане будут принимать граждане на общенациональном референдуме. Пока же ведётся изучение имеющихся решений в этой сфере, в числе которых технологии Южной Кореи, России, Франции, Китая.

Южная Корея - одна из немногих стран, разработавших технологию атомных электростанций и экспортирующих свои наработки за рубеж. В настоящее время в республике работают 26 реакторов, охватывающих треть производимой в стране энергии. Кроме того, Корея построила первую атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах и запустила три из запланированных четырёх энергоблоков.

За несколько десятилетий корейцы наладили у себя полный цикл производства атомной энергии – от строительства всей необходимой инфраструктуры, до создания атомных реакторов.

Страна, в частности, предлагает вариант использования реактора "APR -1400". Это водо-водяной энергетический реактор, разработанный Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO). Он считается реактором третьего поколения и представляет собой модернизированную версию двухконтурного ядерного реактора OPR-1000 мощностью 1000 МВт, разработанного южнокорейскими компаниями KHNP и KEPCO. Реактор имеет сертификат соответствия Корейского института ядерной безопасности и Комиссии по ядерному регулированию США.

Корея предлагает строить АЭС пулом компаний в составе консорциума, где саму станцию возводит Hyundai Engineering and Construction, энергетическая корпорация Doosan производит сам реактор, его техобслуживанием занимается компания KEPCO, а управляет всем этим нацкомпания KHNP (Korean Hydro and Nuclear Power).

Корейский исследовательский институт атомной энергетики обещает обучать специалистов в случае выбора их технологии.

Казахстанская делегация также изучила жизнедеятельность в близлежащих к АЭС населённых пунктах, где проживают более трёх миллионов человек. Соседство со столь стратегически важным объектом не мешает жителям заниматься своими обычными делами, выращивать сельскохозяйственные культуры. По данным специалистов, вокруг АЭС отмечается нулевая радиация.