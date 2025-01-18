Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу с 20-летием делимитации российско-казахстанской границы. После распада Советского Союза Казахстан начал делимитацию государственных границ со всеми соседями. С Россией договор был подписан в 2005 году, однако работа над границами началась гораздо раньше. Экспертным мнением по теме делимитации и демаркации российско-казахстанской границы с корреспондентом BaigeNews.kz поделились казахстанские политологи.

Что такое делимитация?

Каждое государство обладает территорией, которая должна быть чётко определена. Процесс проходит в два этапа: делимитация – определение границы на карте, и демаркация – определение границы на местности. Процесс делимитации довольно длительный, потому что границы между республиками бывшего СССР были условными и часто менялись. Еще сложнее демаркация: ведь определять принадлежность каждого реального участка территории или объекта на практике оказывается не так легко, как на бумаге.

"Когда государство обладает территориальностью, она должна быть чётко зафиксирована. Процедуры делимитации, демаркации границы – это снятие возможности потенциальных конфликтов по поводу определения именно принадлежности территориальных объектов", — сказал политолог Рустам Бурнашев.

Для чего нужны делимитация и демаркация?

Делимитация границ — это важный процесс, который играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности государств.

Делимитация подразумевает чёткое обозначение линии границы и юридическое определение принадлежности территорий. Это особенно важно для предотвращения споров и конфликтов, которые могут возникнуть из-за неясности границ.

Наличие четко определенных границ является важным фактором для развития хороших отношений между странами. Делимитация границ важна и для экономического развития. Такого же мнения придерживается и Андрей Чеботарёв.

"Очень важно, что наша территория закреплена за нами, так же, как российская территория закреплена за ней. То же самое касается остальных наших соседей. Чёткие границы способствуют улучшению торговых отношений и взаимовыгодному сотрудничеству. В качестве примера можно привести ситуацию между Таджикистаном и Кыргызстаном, где до сих пор не решены вопросы делимитации, что создает напряжённость в отношениях. То же самое касается, например, Азербайджана и Армении. У нас вопрос со всеми соседями был решён в начале 2000-х годов", — сказал Чеботарев.

Одним словом, делимитация границ — это не просто технический процесс, а важный шаг к обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

В целом делимитация и демаркация способствуют минимизации конфликтов на границе, укреплению региональной безопасности, исключению конфликтов между двумя странами в будущем. Об этом сказал политолог Замир Каражанов.

"У нас есть большая проблема — трансграничная преступность. Бороться с ней в условиях, когда непонятно, где проходит граница, по сути, невозможно. То есть такая борьба может кончиться тем, что кто-то будет забегать на чью-то территорию. Это может просто привести к ухудшению отношений между двумя странами. Поэтому границу в первую очередь необходимо разделять для того, чтобы искоренять трансграничную преступность. После демаркации на границе устанавливается порядок, режим работы. Ее начинают защищают", — отметил политолог.

Именно демаркация, по его словам, позволит решить проблемы наркотрафика, незаконной торговли людьми и контрабанды.

Граница между Казахстаном и Россией является важным элементом двусторонних отношений, подтверждая стремление сторон к мирному сосуществованию, добрососедству и сотрудничеству в соответствии с международным правом. Закрепление такой протяженной границы также свидетельствует о высокой степени доверия между государствами и их готовности совместно решать вопросы, связанные с управлением и безопасностью на своих рубежах.

Спорные моменты

При делимитации границ обычно "всплывают" спорные территории. К примеру, посёлок остается на территории одной страны, а река и пастбища – на другой. Если страны заинтересованы в дальнейших двусторонних отношениях, все вопросы они решают путём компромисса. При определении границ с Россией не обошлось без спорных территорий.

Таковым стал поселок Огнеупорный, расположенный между Костанайской областью Казахстана и Челябинской областью России. Все 800 жителей поселка имели российское гражданство и работали на местном металлургическом комбинате. Было принято решение передать костанайский посёлок России. Взамен Казахстан получил 293 гектара сельскохозяйственных земель в Чесменском районе Челябинской области.

Замир Каражанов в свою очередь напомнил о спорном случае по острову в Каспийском море. Остров оказался на приграничном участке. Россия и Казахстан сошлись на том, что он достанется Казахстану, но с одним условием: если там будет найдено месторождение нефти, то разработкой Казахстан и Россия будут заниматься вместе.

"Вот такая была формула, и в действительности так она и разрешилась. Остров отошел к Казахстану, а российская сторона будет участвовать в разработке месторождения. Таким образом, на взаимовыгодных основах решили эту проблему по поводу границ", — рассказал политолог.

В целом, в процессе официального оформления границы между государствами никогда не возникало пограничных конфликтов. Это свидетельствует о высоком уровне доверия, взаимоуважения и приверженности мирному сосуществованию.

Политолог Андрей Чеботарев подтверждает, что процесс делимитации и демаркации с Россией проходил достаточно конструктивно, без серьезных конфликтов.

"Спорные территории были, но разногласий особых не было. Потому что, я думаю, что как раз совпал процесс делимитации границы с приходом нового президента России Владимира Путина. Ему, видимо, надо было выстроить хорошие отношения с соседями. Это повлияло на фактор выстраивания доверительных отношений между президентами и сказалось на процессе делимитации", — считает политолог.

У Казахстана были спорные моменты при определении границы с Китаем. На этом основании возникла даже Шанхайская пятёрка, основной задачей которой было как раз-таки определение границ между странами бывшего Советского союза и Китаем.

Политолог Рустам Бурнашев считает, что Казахстан достаточно быстро и безболезненно прошел процесс делимитации с соседними странами.

"Говорить о том, что были бы какие-то серьезные пограничные конфликты, мы не можем. Поэтому Казахстан этот вектор реализовал очень успешно. Были спорные моменты по небольшим селам. Это нормально для этого процесса", - говорит политолог.

Когда завершится демаркация

На сегодняшний день демаркировано 70% казахстанско-российской границы, а оставшиеся 30% планируется завершить через 2-3 года.

"Это же не просто земля, это какие-то инфраструктурные объекты, это жилые дома. Естественно это будет длительный процесс. Например, демаркация границы между Узбекистаном и Казахстаном окончательно завершилась в прошлом году. То есть это заняло практически больше 30 лет. Но это нормальный процесс. Он не выстраивается в один день", — сказал Рустам Бурнашев.

Политолог Замир Каражанов также подчеркивает, что демаркация достаточно сложный процесс.

"Граница только на карте выглядит замечательно. На местности могут возникать различные нюансы. Допустим, там могут реки проходить или какие-то особенности ландшафта, которые надо учитывать. Эти 30% демаркации границы не завершены из-за особенности местности", - сказал он.

Политолог считает, что демаркацию нужно ускорить и как можно быстрее завершить.

"В мире очень сложная ситуация сейчас происходит. Повсюду геополитическая напряженность. Поэтому чем раньше мы закончим, тем быстрее минимизируем риски. Главное – делимитация у нас есть. Вопрос только в демаркации. Но его тоже нужно завершать. Был инцидент между Кыргызстаном и Таджикистаном. Но у нас от таких случаев есть свои гарантии. Мы подписывали с Россией договор о вечной дружбе, о сотрудничестве и союзнических отношениях. Там есть пункт, где говорится, что все спорные вопросы мы должны решать за столом переговоров. Мы исключаем подобные инциденты на границе", — сказал Каражанов.

Будущее казахстанско-российских отношений

Что касается прогнозов на будущее, то Андрей Чеботарёв придерживается мнения, что Казахстан и Россия продолжат сотрудничество в духе добрососедства.

"Когда идут разговоры о том, что Казахстан может стать следующим после Украины, на кого Россия нападёт, чтобы занять, допустим, территории северного и западного Казахстана, я считаю, что это необоснованные мнения. Казахстан, конечно, сохранит свою территориальную целостность. Важно работать над программой развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Потому что всё равно есть соприкосновения наших и российских областей, есть определенное взаимодействие между гражданами. Поэтому самое лучшее – эти развивать приграничные территории экономически, всестороннее поддерживая взаимодействие. Прежде всего, конечно, торгово-экономическое", — сказал Чеботарев.

К слову, в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 млн человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений.

Сегодня отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Стратегическое партнерство и союзничество двух стран основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. Несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, РК и РФ показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне.

Казахстан и Россия уже на данный момент активно развивают промышленную кооперацию, реализуя масштабные совместные проекты. На сегодняшний день осуществляются 136 проектов, охватывающих различные отрасли экономики.

Россия является одним из основных направлений по притоку инвестиций в нашу страну. Только за 9 месяцев 2024 года приток российских инвестиций составил 2,8 млрд долларов США. Российский бизнес вкладывает не только деньги в казахстанский рынок, но и сами участвуют в отечественной экономике. Так, на сегодня в Казахстане плодотворно работают около 24 тысяч российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества. Таким образом, приток зарубежных инвестиций и зарубежного участие в казахстанском рынке благоприятно влияет на отечественную экономику.

Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. В числе наиболее значимых проектов можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении.

В Казахстане активно функционируют шесть филиалов российских вузов, что является значимым вкладом в развитие образования и науки страны. Среди них такие известные вузы, как МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и другие. Это дает нашим студентам уникальные возможности для получения образования по высоким стандартам. Ежегодно выделяются государственные образовательные гранты для студентов, обучающихся в этих филиалах.

Например, для студентов Казахстанского филиала МГУ выделено 125 грантов для бакалавров и 40 грантов для магистрантов, а для филиала "Восход" Московского авиационного института – 45 грантов. Такое сотрудничество в сфере образования и науки позволяет Казахстану укреплять свои позиции на международной арене, привлекать новые технологии и знания, а также готовить специалистов, которые смогут вносить значительный вклад в развитие экономики и научного потенциала страны.