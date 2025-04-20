Мир невозможен без разоружения: Папа Римский выступил с пасхальной речью
В нем понтифик выразил обеспокоенность конфликтами по всему миру.
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Папа Римский Франциск в Пасхальное воскресенье обратился к верующим с традиционным посланием "Граду и миру". В этом году праздник Пасхи совпал для католиков и православных, что понтифик назвал символом единства и призывом к диалогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Церемония прошла на площади Святого Петра в Ватикане в присутствии около 35 тысяч человек. Пасхальное послание зачитал церемониймейстер монсеньор Равелли. В нем понтифик выразил обеспокоенность конфликтами по всему миру — от сектора Газа до Украины, от Мьянмы до Кавказа и Балкан.
"Я призываю всех, кто несет политическую ответственность, не поддаваться логике страха. Используйте ресурсы не для оружия, а для помощи нуждающимся, борьбы с голодом, поддержки развития. Это и есть оружие мира — то, что строит будущее, а не сеет смерть", — говорится в послании.
Папа Франциск особо подчеркнул: "Никакой мир невозможен без подлинного разоружения. Потребность в обороне не должна превращаться в всеобщую гонку вооружений".
Особое внимание понтифик уделил гуманитарной ситуации в секторе Газа, назвав ее "драматической и отвратительной". Он обратился к воюющим сторонам с призывом прекратить огонь, освободить заложников и обеспечить гуманитарную помощь мирному населению.
В завершение понтифик выразил надежду на освобождение военнопленных и политзаключённых, отметив, что Пасха — это возможность для милосердия и примирения.
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