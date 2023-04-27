"Мир и согласие не должны быть пустыми лозунгами" — Токаев

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Глава государства выступил с приветственной речью на открытии ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство — это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что независимость и территориальная целостность нашей страны должны быть превыше всего.

"Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина. Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжёлые времена и нашедших приют на казахской земле", — сказал он.

По словам Токаева, благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живёт в мире, и это беспрецедентное достижение.