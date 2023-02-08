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МИОР учтёт замечания журналистов по закону "О масс-медиа" РК
Председатель комитета информации МИОР РК Алишер Мукажан заявил, что рабочая группа по законопроекту "О масс-медиа" учтёт все замечания и пожелания журналистов и внесёт их в обсуждения, передает BaigeNews.kz.
"Обязательно учтём. Мы вынесем на обсуждение рабочей группы все комментарии и мнения. Будет решено, что войдёт, а что нет, после чего заново вынесем на обсуждение с государственными службами. Это ведь не ограничится публикацией на НПА, а ещё пройдёт обсуждение", - отметил он на конференции по законопроекту о масс-медиа.
Заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Алишер Мукажан добавил, что все предложения, которые сейчас поступают, рассматриваются.
"Проводим по этим предложениям экспертизу, рассматриваем на соответствие предпринимательству, закону о правовых актах, и на основании этих предложений мы выражаем свою позицию. Голоса против всегда учитываются. Проводим анализ", - отметил спикер.
Искаков добавил, что при необходимости члены рабочей группы могут вынести их на заседание рабочей группы.
"И там мы можем их дополнительно рассмотреть. После того, как мы их рассмотрим, если рабочая группа посчитает нужным их включить, мы включаем. И передаем госорганам. Экспертиза будет проводиться нами и уполномоченным органом. Да, по законопроекту проводится правовая, экономическая и антикоррупционная экспертиза, но сейчас мы говорим не об этом. То, что говорит журналист, её предложения нам поступают, мы по ним проводим экспертизу, смотрим международные правовые акты, наши правовые акты на соответствие закону о правовых актах и иных законов, после этого мы пишем обоснование своей позиции", - резюмировал он.
Он отметил, что касательно вопросов исковой давности рабочая группа выступает "за". Но есть опеределённые процедуры.
"У наших коллег есть понимание, что права человека неотъемлемы от рождения до смерти. И их аргументация в том, что не может быть. Сейчас закнопроект находится в свободном доступе, действительно, этой нормы нет, но это не означает, что мы от нее отказались в МИОР. Мы будем настаивать на ней. Это я вам ответственно заявляю. После того, как правительство одобрит, документ пойдет в наш законодательный орган. Мы вместе пойдем туда как члены рабочей группы и будем дальше работать над данной новеллой. Смысла нет обсуждать, потому что мы поддерживаем абсолютно", - резюмировал спикер.
Руководитель юридической службы "Медиа Қолдау" Гульмира Биржанова рассказала, что рабочая группа к законопроекту "О масс-медиа" была собрана в июне прошлого года, куда вошли более 60 участников, в том числе журналисты, медиаэксперты, представители организации.
"Мы работали с тем, что нам предоставили. Мы не являемся разработчиками этого законопоректа, как сейчас многие говорят, что мы были в рабочей группе, почему допустили такие проблемы. Мы работали с тем, что нам предоставили. Несколько лет назад президент заявил, что Казахстан нуждается в новом законе о СМИ, что он должен соответствовать реалиям нашего времени, должен способствовать развитию масс-медиа в Казахстане. И мы очень надеялись, что так и будет, так как действующий закон был принят в 1999 году. Вы все знаете, что закон достаточно устарел. Сейчас мы не видим нового законопроекта, мы видим слияние двух действующих законов - закон о СМИ действующий и плюс закон о телерадиовещании с немного поправленными нормами", - считает она.
Спикер добавила, что общество хочет видеть принципиально новый закон о СМИ.
"Для нас большой неожиданностью был текст законопроекта, который появился буквально неделю назад. Текст, который был абсолютно не согласован с рабочей группой, рабочую группу даже никто не уведомил, что министерство придумали текст, куда включили какие-то нововведения, о них никто не знал и его повесили на сайт egov.kz, и уже его одобрила МВК. Мы расцениваем это как дискредитацию рабгруппы - это знак, что наша деятельность совершенно для министерства не важна", - заявила ОФ "Правовой медиа-центр" Диана Окремова.
В своем выступлении она коснулась принципиальных моментов, которые по её мнению доказывают, что такой закон нельзя принимать ни в коем случае. Окремова считает, что он изначально противоречит сам себе.
"Сначала сказано, что закон регулирует профессиональную сферу журналистики и отношения в СМИ. Но при этом закон называется "О масс-медиа". А масс-медиа - это СМИ, сетевые издания и Интернет-ресурсы. По сути закон охватывает всё Интернет-пространство. Направлен он не на журналистов как профессионалов, а на всех пользователей Интернета, которые что-либо пишут в соцсетях, оставляют посты, комментарии и т.д. Мне кажется, что это очень удобная позиция применять закон тогда и как удобно. Когда удобно на журналистах, когда удобно - для всех Интернет-пользователей. И на мой взгляд, это попытка объять необъятное. Потому что регулировать всё Интернет-пространство, я думаю, не под силу даже нашему Министерству информации", - добавила она.
Спикер подчеркнула, что самая принципиальная норма на которой они настаивали - норма о введении срока исковой давности по делам о защите чести и достоинства и деловой репутации. О ней эксперты говорят уже более 10 лет. И в изначальном тексте МИОРа была норма о сроке в три года, эксперты надеялись снизить его до года, как этот принято в разных странах, европейских в том числе. В итоге в последней версии эта норма исчезла вообще. Теперь срока исковой давности нет в принципе. Это главное упущение этого законопроекта.
"Наша вечная боль - госинформзаказ. Само министерство обещало нам, что эта система будет реформирована в лучшую сторону - то есть, я думаю, вы знаете, что это постоянно вопросы непрозрачности, недостаточной эффективности трат и собственно трат больших денег на непонятные цели. Министерство пообещало, что будет оператор независимый, который будет распределять эти средства, и все его действия будут абсолютно открыты, прозрачны, и люди смогут видеть, на что тратятся их налоги. В итоге в последнем законопроекте госинформзаказ назвали красивым словом гранты, но ни слова о гарантиях прозрачности и открытости. Мы боимся, что это система продолжит оставаться секретной, будет комиссия, которая будет внутри решать - кому, сколько денег из СМИ давать и на что. И ни о каком развитиии конкурентоспособности речь идти не может", - заявила спикер.
Ещё один пункт, о котором она сказала - это выполнение поручения редакции в особых условиях.
"Это, наверное, была самая большая неожиданность. Здесь, мне кажется, хорошо поработали силовые ведомства. Со стороны их можно понять, учитывая ситуацию в мире, но те формулировки, которые предлагаются в законопроекте, они, на наш взгляд, чрезмерно жёсткие. Что такое особые условия - это не обязательно военные действия. Это любая чрезвычайная какая-то ситуация и режим техногенного социального характера. По сути, любую катастрофу, которая, к примеру, была в Экибастузе, те же январские события, можно подвести под эти особые условия. Что происходит в этих особых условиях. Журналистам нужно согласовывать все действия с должностными лицами, и собственно они не могут выполнять свои профобязанности без разрешения должностных лиц. Мне кажется это чрезмерный контроль над СМИ", - добавила правозащитница.
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