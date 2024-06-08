Минздрав: медорганизации необоснованно зарабатывали на онкобольных

Депутат Мажилиса Парламента РК, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов в социальных сетях заявил о том, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Уточняется, что приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги. Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много. Все должны понимать, что никто не застрахован от онкологии. Проблем в этой сфере очень много. Но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения", — написал Аймагамбетов.

На заявление мажилисмена отреагировали в Министерстве здравоохранения, заявив о миллиардах необоснованной прибыли медорганизаций за счёт лечения онкобольных. Отмечается, что в этом году ведомство провело анализ оказания медпомощи онкологическим пациентам.

"В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге. Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств. Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами", — заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций.

"По результатам выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них 2 рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки. В настоящее время предпринимаются конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания Коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов", — сообщили в Минздраве.

Кроме того, по информации ведомства, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств.