Минздрав в течение трех лет будет изучать негативное влияние смены времени на казахстанцев

Вопрос о возможности перехода на летнее и зимнее время в Казахстане будет рассмотрен только через три года, передает BaigeNews.kz. К этому сроку Минздрав подготовит исследование о влиянии изменения времени на здоровье населения, сообщил министр торговли Арман Шаккалиев.

Он напомнил, что комиссия, изучив петицию об отмене перехода на единый часовой пояс, решила отказать в её удовлетворении. Министр также отметил, что предложение депутата об отмене перехода времени заслуживает внимания.

"В наших рекомендациях мы указали, что Министерство здравоохранения на протяжении следующих трех лет будет проводить исследование негативного влияния, поскольку о положительном воздействии мы уже высказались ранее, в том числе в контексте биоритмов и других аспектов. Важно подчеркнуть, что решение было принято, и в удовлетворении петиции было отказано. В течение следующих трех лет Министерство здравоохранения будет организовывать дополнительные исследования, и по их итогам мы сможем обсудить возможные варианты действий", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Лукбек Тумашинов заявил, что мнение граждан при переводе времени не было учтено.

"Да, этот вопрос в последнее время вызывает много обсуждений в нашем обществе. Мы получили множество обращений и, как вы знаете, итоги петиции уже известны. В моем ответе я выделил два ключевых момента. Во-первых, существует практика перехода с зимнего на летнее время, и этот вопрос в настоящее время также рассматривается в Украине, в том числе возможность отмены такого перехода. Предложение депутата действительно заслуживает внимания и стоит обсуждения. Во-вторых, по итогам петиции комиссия приняла решение о необходимости исследования влияния данного вопроса. Для того чтобы формализовать результаты и представить научное заключение, потребуется время – это действительно важный аспект", - сказал он.

Он подчеркнул, что решение о переводе времени основывается на научных данных, а не на личных предпочтениях или привычках. Министр также добавил, что важно понимать, что речь идет не о привычках отдельных людей, а о влиянии на здоровье в целом. Такие решения должны приниматься на основе надежных научных исследований, считает Арман Шаккалиев.