Минздрав усиливает контроль из-за угрозы новой опасной инфекции

Министерство здравоохранения усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга, заявляет Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав нашей страны.

Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

Рекомендации Минздрава

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении казахстанцев эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

1) избегать контактов с инфицированными;

2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.

5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

6) соблюдать правила личной гигиены.

Чем опасен вирус?

Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.

Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка; боль в горле; сыпь; боль в животе; кровь из носа и глаз.