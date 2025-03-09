Все сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб США были уведомлены в пятницу о возможности добровольного увольнения с выплатой в размере 25 000 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В электронном письме, разосланном по всему ведомству, предлагалась "стимулирующая выплата за добровольное увольнение". Сотрудникам дали срок до 14 марта для ответа.

Это предложение стало частью кампании администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы и уменьшению бюджета правительства через массовые увольнения и финансовые сокращения. Этот процесс в основном осуществляется через Департамент правительственной эффективности Белого дома, возглавляемый миллиардером Илоном Маском.

Федеральные агентства объявили о более чем 62 200 сокращениях рабочих мест в феврале, что привело к росту числа увольнений в США до самого высокого уровня с июля 2020 года.

На прошлой неделе аналогичное предложение о выкупе в размере от 15 000 до 25 000 долларов было сделано сотрудникам Управления социального обеспечения.

Министерство здравоохранения и социальных служб, в котором работает более 80 000 сотрудников, курирует несколько крупных агентств здравоохранения, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Национальные институты здравоохранения и Центры Medicare и Medicaid.

Тысячи сотрудников на испытательном сроке в Министерстве здравоохранения и социальных служб были уведомлены в прошлом месяце о том, что они будут уволены. Сотрудники на испытательном сроке — это, как правило, те, кто работает менее года.

"Неясно, как увольнения и выкупы повлияют на некоторые проблемы, с которыми сталкивается Министерство здравоохранения и социальных служб и его новый руководитель Роберт Ф. Кеннеди-младший, включая борьбу с вспышкой птичьего гриппа, которая привела к росту цен на яйца, а также вспышкой кори, унесшей по меньшей мере две жизни", — пишет издание.

В январе, сразу после вступления президента Трампа в должность, более двум миллионам гражданских федеральных служащих было предложено отложенное увольнение, при котором они будут получать зарплату до сентября, не выходя на работу. Около 75 000 работников приняли это предложение, которое было оспорено в суде.