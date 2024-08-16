Минздрав сделал заявление о ситуации с коронавирусом в Казахстане

Министерство здравоохранения сообщает, с 2022 года мониторинг за коронавирусной инфекцией внедрен в действующую систему эпиднадзора за ОРВИ и гриппом, передаёт BaigeNews.

Мониторинг показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон.

И.о Главного государственного санитарного врача РК подписано постановление "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов" от 16 августа 2024 года № 7.

Постановление предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 г.; в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков; первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью.