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Минздрав РК опроверг информацию о тайной вакцинации школьников

22 Сентября, 17:11
АВТОР
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baigenews.kz 22 Сентября, 17:11
22 Сентября, 17:11
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Фото: baigenews.kz

Минстерство здравоохранения РК опровергло информацию о том, что в школы завезли пластыри с вакциной против COVID-19, чтобы тайком вакцинировать детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Казнете активно пересылают видеоролик. По словам его героини, во все страны мира привезли пластыри, содержащие вакцину против COVID-19. Женщина утверждает, что их завезли в школы и намерены тайно вакцинировать детей.

Министерство здравоохранения РК прокомментировало данное видео.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком. Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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