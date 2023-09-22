Минздрав РК опроверг информацию о тайной вакцинации школьников

Минстерство здравоохранения РК опровергло информацию о том, что в школы завезли пластыри с вакциной против COVID-19, чтобы тайком вакцинировать детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Казнете активно пересылают видеоролик. По словам его героини, во все страны мира привезли пластыри, содержащие вакцину против COVID-19. Женщина утверждает, что их завезли в школы и намерены тайно вакцинировать детей.

Министерство здравоохранения РК прокомментировало данное видео.