Минздрав РК и депутаты обсудили законопроект о страховании профответственности медработников

Министерством здравоохранения РК совместно с депутатами Мажилиса Парламента РК, представителями государственных органов, общественных и медицинских организаций в ходе круглого стола обсуждены положения законопроекта о страховании профессиональной ответственности медицинских работников под председательством главы профильного ведомства РК Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению Главы государства К.Токаева на третьем заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года Министерством здравоохранения разработан Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Разработанный Законопроект направлен на повышение статуса медицинских работников, защиту прав пациентов и на повышение качества оказания медицинской помощи", - сказала во вступительном слове А.Гиният.

Она отметила, что МЗ предлагается адаптированная модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые организации, с предельным объемом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медуслуг, где страхователем выступает работодатель, а медорганизация заключает коллективный договор со страховой организацией.

Кроме того, по словам главы ведомства, в рамках Законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК.

Подробнее о концепции документа участников круглого стола информировал Директор департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Даулет Алдынгуров.

Так, по его словам, для разработки законопроекта проведен анализ поступивших и рассмотренных обращений физических и юридических лиц за 2018 – 2020 года, а также анализ уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников за 2017-2020 года.

С учетом опыта предыдущих лет, на основе анализа международной практики, а также по итогам проведенных обсуждений с участием общественности, государственных органов и страховых компаний принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

"Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производится страховой компанией. В случае отказа от выплаты и неудовлетворённости пациент имеет право обратиться в суд", - сказал Д.Алдынгуров.

Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска.

"В заключении хотелось бы отметить, что данный законопроект и предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников позволит снизить правовые риски, уменьшить отток действующих профессиональных кадров, повысить их чувство защищенности, мотивировать молодежь связать свое будущее с медицинской профессией. В конечном счете, нормы законопроекта нацелены на повышение качества оказания медицинской помощи, защиту пациента путем получения возможности полноценной реабилитации и восстановления здоровья", - подчеркнула глава Минздрава.

Далее свое мнение о законопроекте и механизмах его реализации высказали все заинтересованные стороны. Участники круглого стола выразили большой интерес к проекту, обменялись мнениями и внесли ряд предложений, которые будут рассматриваться в дальнейшем в рабочей группе Мажилиса Парламента.

В частности, в поддержку законопроекта и необходимости внедрения страхования профессиональной ответственности медицинских работников высказалось абсолютное большинство участников встречи, при этом активно выражали позиции профессиональные ассоциации, представители страхового рынка, профсоюзы работников здравоохранения, профессиональные актуарии, представители частного здравоохранения, общественных организаций.

Министерство здравоохранения и депутаты Мажилиса выразили готовность к конструктивному диалогу со всеми сторонами и призвали участников дискуссии направить конкретные предложения по улучшению проекта документа.