Минздрав рекомендовал казахстанцам устроить постновогоднюю разгрузку

Фото: fitslife.ru

Диетологи советуют казахстанцам устроить организму разгрузку после новогодних оливье и "под шубой". Для этого в Минздраве РК советуют перейти к более лёгкому растительному рациону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты напоминают, что овощи и фрукты — основные поставщики пищевых волокон, играющие важную роль в функционировании желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена, выведении из организма холестерина.

"Пищевые волокна имеют свойство, словно губка, впитывать вредные соединения (токсины, яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды) и выводить их за пределы внутренней среды тела человека. Волокна улучшают перистальтику кишечника, помогают этому органу своевременно избавляться от продуктов распада. Клетчатка принимает активное участие в восстановлении кишечной микрофлоры, а ведь именно в кишечнике сосредоточена львиная доля иммунных клеток — более 80 процентов. Благодаря пищевым волокнам реально значительно снизить уровень в крови глюкозы и "плохого" холестерина", — отмечают в Минздраве.

В ведомстве также росят обратить внимание, что овощи и фрукты сопосбны помочь в борьба с лишним весом.

"Пищевые волокна очищают организм не только от опасных для здоровья и жизни человека накоплений, но также и от избыточного количества липидов и сахаров, помогая снизить вес. Заполняя собой желудок в разбухшем состоянии, клетчатка надолго лишает человека чувства голода.Пищевые волокна играют роль своеобразной пищи для ряда кишечных микроорганизмов, которые синтезируют витамины, ферменты, аминокислоты, иммуноглобулины", — отмечают эксперты.

Также медики уверены в том, что если регулярно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами, можно надёжно защитить себя от рака, особенно — рака органов пищеварения.