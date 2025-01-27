В Министерстве здравоохранения намерены бороться с приписками в системе обязательного социального страхования с помощью цифровых решений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отвечая на вопрос депутата о решении проблем с приписками, отметила, что в медицинских организациях сегодня внедряются технология Face ID и другие цифровые средства идентификации пациентов, которые пришли на прием.

Фонд медицинского страхования сегодня мониторит всего 1% от оказанных услуг на предмет качества, а мониторинг объемов охватывает всего 5%.

"До конца первого квартала 2025 года мы планируем в пилотном режиме запустить единую систему оплаты медицинских услуг в четырех регионах и в дальнейшем масштабировать. У нас должна повыситься автоматизация услуг: с 2 до 11 дефектов будут анализироваться в автоматическом режиме. Сегодня это делается руками экспертов. На всю страну 270 экспертов, которые сегодня анализируют более чем 400 миллионов услуг. Поэтому говорить о качестве здесь, к сожалению, не приходится. Действительно, только цифровизация здесь нам с этим поможет", - сказала Альназарова.

Помимо этого, для исключения приписок сегодня ведется работа по 37 приказу, который аккумулирует в себе консультативно-диагностических услуг по всей стране на 400 миллиардов тенге, на которые приходится фактически 90% всех дефектов, которые определяются Фондом.

"Здесь у нас, к сожалению, тоже очень большая путаница была заложена изначально. Мы до конца первого квартала с этим приказом полностью разберемся, выведем его на утверждение. И я думаю, что это тоже с трех сторон эти вопросы нам поможет нивелировать вопросы приписок", - отметила министр.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун рассказал о принимаемых мерах по цифровизации здравоохранения.