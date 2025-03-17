Эпидемиологическая ситуация в Казахстан продолжает оставаться стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям, передаёт BaigeNews.kz.

В стране не зарегистрированы случаи заболевания холерой, чумой, туляремией, сибирской язвой, лептоспирозом, листериозом, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадки Денге, бешенством.

Меры по усилению иммунизации, профилактические и противоэпидемические мероприятия позволили стабилизовать ситуацию по кори.

С начала текущего года по республике зарегистрировано 515 случаев кори, из них в феврале выявлено 229 заболевших, что в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году означает снижение на 98,2%. За последнюю неделю зарегистрировано 73 случая кори.

С начала текущего года зарегистрировано 129 случаев коклюша, из них в феврале – 49 случаев, что показывает снижение уровня заболеваемости на 49%. На минувшей неделе зарегистрировано 7 случаев коклюша.

Большинство случаев кори и коклюша регистрируется среди непривитого детского населения.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано свыше 3,6 млн случаев ОРВИ, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона. В этом эпидсезоне зафиксировано 2934 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

Против гриппа привито более 2,3 млн. человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.

С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 15 270 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие.

С начала 2025 года в стране зарегистрировано 174 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (169 случаев КВИ+, 5 случаев КВИ-), летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечаетсмя снижение заболеваемости в 6 раз.

В целом, для предупреждения заболевания ОРВИ, гриппом, КВИ Минздрав рекомендует соблюдать следующие меры профилактики: ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.